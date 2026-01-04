Wspólna operacja sił powietrznych Wielkiej Brytanii i Francji przyniosła udany cios w infrastrukturę Państwa Islamskiego (ISIS) na terenie Syrii. Myśliwce RAF zaatakowały sieć tuneli w górach na północ od Palmyry, gdzie podejrzewano magazyny broni i materiałów wybuchowych. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii potwierdziło skuteczność misji, podkreślając brak zagrożenia dla cywilów.

Atak miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę, angażując brytyjskie myśliwce Typhoon FGR4 wspomagane przez tankowiec Voyager oraz francuskie siły powietrzne. Cele zlokalizowano w górzystym terenie w środkowej Syrii, gdzie ISIS mogło ukrywać swoje zasoby logistyczne. Brytyjskie samoloty wykorzystały bomby kierowane Paveway IV do precyzyjnego uderzenia w wejścia do tuneli. Według wstępnych ocen, operacja zakończyła się sukcesem, choć trwa jeszcze szczegółowa analiza skutków. Resort obrony Wielkiej Brytanii oświadczył, że nie ma dowodów na ofiary wśród ludności cywilnej, co podkreśla ostrożność w planowaniu misji.

Oświadczenia i kontekst polityczny

Minister obrony John Healey podkreślił, że akcja jest elementem globalnych działań mających na celu zwalczanie oznak odradzania się ISIS oraz jego ekstremistycznej ideologii. ISIS, pokonane w 2019 roku przez międzynarodową koalicję, wycofało się na pustynne obszary Syrii, skąd nadal prowadzi sporadyczne ataki terrorystyczne. To nie pierwszy taki incydent w ostatnim czasie – pod koniec grudnia 2025 roku Stany Zjednoczone przeprowadziły podobne uderzenia na bastiony ISIS w Syrii, co wskazuje na skoordynowane wysiłki sojuszników w regionie.

Wpływ na sytuację w regionie

Naloty francusko-brytyjskie mogą osłabić zdolności operacyjne ISIS, ograniczając ich dostęp do broni i schronów. Eksperci wskazują, że takie działania są kluczowe dla zapobiegania eskalacji terroryzmu, zwłaszcza w niestabilnej Syrii. Międzynarodowa koalicja kontynuuje monitorowanie aktywności grupy, aby zapobiec jej powrotowi do dawnej siły.

Źródło: Polsat News