Wyniki najnowszego badania opinii publicznej wskazują, że Polacy jednoznacznie wybrali prezydenta Karola Nawrockiego na największego politycznego triumfatora minionego roku. Zdecydowana przewaga nad innymi postaciami sceny politycznej podkreśla jego błyskawiczny awans i popularność.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję SW Research na zlecenie portalu rp.pl. Ankieta objęła 800 dorosłych użytkowników internetu, wybranych metodą losowo-kwotową z panelu online. Dane zbierano w dniach 30-31 grudnia 2025 roku, z zastosowaniem wag analitycznych dla dokładniejszego odzwierciedlenia opinii społeczeństwa. Respondenci mieli wskazać, kto ich zdaniem odniósł największy sukces polityczny w 2025 roku, co pozwoliło na stworzenie rankingu opierającego się na rzeczywistych percepcjach.

Rok 2025 był okresem znaczących zmian na polskiej scenie politycznej, w tym wyborów prezydenckich, które przyniosły niespodziewane rezultaty. Nawrocki, jeszcze niedawno mało znany szerszej publiczności, zdobył ponad 10 milionów głosów i został głową państwa, co eksperci interpretują jako znak zapotrzebowania na nowe twarze w polityce.

Wyniki sondażu – Nawrocki na czele z ogromną przewagą

Według ankietowanych, Karol Nawrocki zebrał aż 37,8% wskazań, co daje mu miażdżącą przewagę – ponad czterokrotnie więcej niż drugiemu w kolejności. Na drugim miejscu uplasował się Donald Tusk z 8,8% głosów, a tuż za nim Radosław Sikorski (7,8%) i Grzegorz Braun (7,6%), który został określony jako „czarny koń” kampanii prezydenckiej. Kolejne pozycje zajęli Sławomir Mentzen (5%), Adrian Zandberg (3,2%), a ex aequo Waldemar Żurek oraz Włodzimierz Czarzasty po 1,6%.

Warto zauważyć, że aż 21,8% badanych nie miało zdania w tej kwestii, co wskazuje na pewną polaryzację lub brak zdecydowanych opinii wśród części społeczeństwa. Niektórzy politycy, jak Rafał Trzaskowski, nie znaleźli się w rankingu z powodu zbyt niskiego poparcia.

Poszukiwanie nowości i prognozy na 2026

Ekspert Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej podkreśla, że sukces Nawrockiego to efekt tęsknoty Polaków za innowacyjnością w polityce – Ludzie szukają nowych twarzy i nazwisk, co widać po błyskawicznym wzroście popularności prezydenta. Nawrocki przeszedł drogę od anonimowości do pozycji najbardziej rozpoznawalnego polityka, co może być lekcją dla innych partii.

Patrząc w przyszłość, Pawłowski prognozuje, że 2026 rok może należeć do Grzegorza Brauna, który działa jako silny mobilizator opozycji. Według niego, nadchodzące wybory postawią Polaków przed wyborem: kontynuacja rządów Donalda Tuska czy koalicja z udziałem Brauna, Kaczyńskiego i Mentzena.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News