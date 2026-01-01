Sylwester w Chełmie nie był tylko okazją do hucznej zabawy – stał się również platformą do ważnego apelu charytatywnego. Prezydent miasta, Jakub Banaszek, podczas składania noworocznych życzeń na scenie, poprosił o pomoc dla trzyletniego Szymona Zelenta, zmagającego się z ciężką chorobą. Dziś, 1 stycznia 2026 roku, wzmocnił ten apel postem na Facebooku, informując o zbiórce funduszy i wzywając do jej nagłośnienia. Ten wzruszający gest łączy rozrywkę z empatią, inspirując mieszkańców i media do działania.

Podczas transmitowanego na żywo „Wystrzałowego Sylwestra” w Chełmie, zorganizowanego we współpracy z Telewizją Republika, prezydent Banaszek wykorzystał moment składania życzeń noworocznych, by zaapelować o wsparcie dla małego Szymonka. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) – postępującą chorobę, która bez kosztownego leczenia prowadzi do śmierci. Potrzebna kwota to 15 milionów złotych, a rodzice zebrali dotychczas prawie 3 miliony. – Wczoraj podczas noworocznych życzeń zaapelowałem o wsparcie Szymona” – napisał prezydent w dzisiejszym poście na Facebooku, podkreślając, że transmisję mogło oglądać ponad 2 miliony osób.

Post na Facebooku szybko zyskał popularność, zbierając liczne udostępnienia i komentarze wsparcia. Internauci chwalą inicjatywę, widząc w niej przykład, jak wielkie wydarzenia mogą służyć wyższym celom. – Niech to wszystko przyczyni się do czegoś dobrego – do pomocy, do dobra, które powinno łączyć – apeluje Banaszek, wzywając do solidarności.

Ta akcja przypomina, że nawet w czasie noworocznej fiesty można pamiętać o tych, którzy walczą o życie. Prezydent Chełma pokazuje, jak łączyć lokalną promocję z ogólnopolską empatią, inspirując inne miasta do podobnych gestów.

