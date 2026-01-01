Sylwestrowa noc w popularnym szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana zamieniła się w koszmar. W barze La Constellation doszło do potężnej eksplozji, która spowodowała pożar i liczne ofiary. Policja potwierdza zgony i obrażenia, a śledztwo koncentruje się na możliwym użyciu fajerwerków.

Do wybuchu doszło około godziny 1:30 w nocy z 31 grudnia 2025 na 1 stycznia 2026 roku w Crans-Montana, malowniczym ośrodku w południowej Szwajcarii. W barze La Constellation, gdzie trwała huczna impreza sylwestrowa, przebywało około 100 osób. Pożar wybuchł w piwnicy lokalu i szybko rozprzestrzenił się na wyższe kondygnacje, siejąc panikę wśród gości.

Świadkowie relacjonują, że słyszeli jedną lub kilka detonacji, po których ogień błyskawicznie ogarnął pomieszczenia. Służby ratunkowe natychmiast zmobilizowały kilka śmigłowców oraz karetki pogotowia z pobliskiego miasta Sion. Ranni, w tym osoby z poważnymi oparzeniami, zostali przetransportowani do okolicznych szpitali. Lekarze podkreślają, że stan niektórych poszkodowanych jest ciężki.

Śledztwo i wstępne ustalenia

Policja kantonu Valais prowadzi intensywne dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii. Wstępne hipotezy wskazują na użycie środków pirotechnicznych jako możliwy czynnik wywołujący eksplozję. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych i rannych nie została jeszcze oficjalnie podana, ale służby potwierdzają, że są zgony.

Rzecznik policji kantonu Valais, Gaetan Lathion, w oświadczeniu dla mediów stwierdził: – Około godziny 1:30 doszło do wypadku w Crans-Montana. Rannymi zaopiekowano się na miejscu, a niestety potwierdzamy ofiary śmiertelne. Dodał, że więcej szczegółów zostanie ujawnionych podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godzinę 10:00.

Na razie nie ma informacji o celowym działaniu czy terrorystycznym podłożu zdarzenia. Śledczy zabezpieczają miejsce tragedii, analizując dowody i przesłuchując świadków.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News