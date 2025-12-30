Marszałek Sejm Włodzimierz Czarzasty wprowadza nowe regulacje dotyczące rozliczania kosztów podróży poselskich. Podpisana dziś ustawa ogranicza przywileje parlamentarzystów, wprowadzając limity i większą kontrolę nad kilometrówkami. To krok w kierunku większej transparentności w wydatkach publicznych, który ma wejść w życie już od 1 stycznia 2026 roku.

Włodzimierz Czarzasty, pełniący funkcję marszałka Sejmu, ogłosił na swoim koncie w serwisie X podpisanie nowych zasad dotyczących finansowania biur poselskich i rozliczania kilometrówek. W poście napisał: – Kilometrówki podpisane. Sprzedaż alkoholu zakazana. Ciąg dalszy nastąpi jutro, sygnalizując dalsze reformy. Zmiany, zapowiedziane już w połowie listopada podczas konferencji prasowej w Sejmie, skupiają się na uszczelnieniu systemu reimbursementów za używanie prywatnych lub wynajmowanych samochodów w celach służbowych.Główne nowości to: miesięczny limit na podróże w okręgu wyborczym, rejestr podróży poza okręgiem czy surowsze przepisy dla wynajmu długoterminowego.

Te modyfikacje mają na celu wzmocnienie nadzoru nad rozliczeniami, które od lat budzą kontrowersje. Jak przypominają eksperci, posłowie mają prawo do rocznego limitu 42 tysięcy kilometrów na kilometrówki, a dodatkowo korzystają z bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną i lotami krajowymi.

Kontrowersje i potrzeba reform

Zmiany w kilometrówkach nie są przypadkowe. Media od dawna donoszą o nieprawidłowościach w rozliczeniach poselskich, gdzie niektórzy parlamentarzyści nadużywali przywilejów, zgłaszając zawyżone koszty podróży. Czarzasty, reprezentujący Lewicę, podkreślał w listopadzie konieczność wprowadzenia tych reform, aby przywrócić zaufanie społeczne do instytucji Sejmu.

Kancelaria Sejmu potwierdziła, że nowe przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku, co daje posłom krótki czas na dostosowanie się. To część szerszego pakietu cięć przywilejów, w tym zakazu sprzedaży alkoholu w obiektach sejmowych, co również wspomniano w ogłoszeniu marszałka.

