Kontrowersje wokół świątecznej reklamy piwa z udziałem Tomasza Karolaka nie słabną. Aktor, który wcielił się w postać św. Mikołaja, znalazł się w centrum ostrej debaty publicznej, a sprawa szybko trafiła na biurka regulatorów rynku medialnego.

W poniedziałek przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zainicjowała kontrolę i wezwała nadawców do natychmiastowego wycofania spotu z anteny. Reklama, emitowana w okresie bożonarodzeniowym, wywołała falę krytyki zarówno wśród widzów, jak i osób publicznych. Negatywnie o kampanii wypowiadali się m.in. Joanna Jabłczyńska, Beata Sadowska oraz Ilona Łepkowska. Do grona krytyków dołączyła także wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która otwarcie uznała spot za szkodliwy i niedopuszczalny.

– Złożyłam wniosek do KRRiT o zakaz emisji piwa. Musimy powiedzieć stop patoreklamom alkoholu w telewizji! Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego typu reklam i nie powinno być dla nich miejsca w przestrzeni publicznej – podała Biejat w mediach społecznościowych.

Jak poinformowała KRRiT, do urzędu wpłynęło już ponad 20 skarg od widzów. Zgłaszający podkreślali, że postać św. Mikołaja jest silnie związana z dziećmi oraz świąteczną tradycją, a jej wykorzystanie w reklamie alkoholu narusza społeczne normy i dobre obyczaje. W skargach wskazywano również na możliwe naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który zobowiązuje nadawców do poszanowania wartości moralnych i społecznych.

W oficjalnym komunikacie przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak zaznaczyła, że wezwanie do natychmiastowego zaprzestania emisji reklamy jest podyktowane „wyższym interesem społecznym”. Podkreśliła, że nie ma zgody na naruszanie wartości i epatowanie brakiem szacunku wobec symboli kulturowych, zwłaszcza w okresie świąt. Wezwanie skierowano zarówno do Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, jak i do nadawców kilkudziesięciu programów koncesjonowanych oraz zdelokalizowanych.

