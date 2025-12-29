Donald Trump zapowiedział, że jeśli Iran nie porzuci prac nad programem rakietowym i jądrowym, to nastąpi kolejny atak. Prezydent USA złożył taką deklarację podczas spotkania z premierem Izraela Benjamiem Netanjahu w Mar-a-Lago na Florydzie.

Dziennikarz z Izraela zapytał, czy Trump wesprze potencjalny atak Izraela na Iran, jeśli ten nie przerwie prac nad programem jądrowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych postawił sprawę jasno.

„Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami: tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (…), zrobimy to natychmiast” – zapewnił prezydent USA.

Padły bardzo mocne słowa. „Teraz słyszę, że Iran próbuje się odbudować, a jeśli tak, będziemy musieli go zmiażdżyć. Zmiażdżymy go, zgnieciemy na miazgę” – groził Trump.

Trump oznajmił też, że chce bardzo szybko przejść do drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy, jednak zaznaczył, że najpierw konieczne jest rozbrojenie Hamasu.

Źr. Polsat News