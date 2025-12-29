Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił kulisy rozmów, jakie odbył z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie dotyczyło zarówno zakończenia wojny, jak i przyszłych gwarancji bezpieczeństwa oraz odbudowy ukraińskiej gospodarki.

Rozmowy miały miejsce w niedzielę 28 grudnia w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie i trwały blisko trzy godziny. Było to już czwarte bezpośrednie spotkanie obu przywódców w tym roku na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Jak przekazał Zełenski w poniedziałkowych wpisach w mediach społecznościowych, kluczowym elementem rozmów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. – Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził solidne gwarancje bezpieczeństwa. Potwierdził szczegóły, które zostały dotychczas opracowane przez nasze zespoły negocjacyjne w odniesieniu do tych gwarancji bezpieczeństwa, oraz potwierdził, że zostaną one poddane pod głosowanie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo mocne porozumienie – napisał ukraiński przywódca na platformie X.

Drugim ważnym tematem była odbudowa Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. Zełenski poinformował, że rozmowy objęły szeroki pakiet wsparcia gospodarczego, zakładający silniejsze zaangażowanie amerykańskiego kapitału. – Omówiliśmy pakiet wsparcia dla odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Pakiet gospodarczy. Obejmuje on wejście amerykańskiego biznesu, specjalne warunki rozwoju i odbudowy Ukrainy oraz opracowanie umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Stanów Zjednoczonych również to potwierdził – przekazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył również, że obie strony są bardzo blisko kolejnego przełomu w negocjacjach. Trwają prace nad doprecyzowaniem zapisów 20-punktowego planu, który powstał w wyniku wcześniejszych, przedświątecznych rozmów prowadzonych na Florydzie. Według Zełenskiego ustalenia te mogą stać się fundamentem przyszłego porozumienia kończącego wojnę.

