Na krakowskim lotnisku w Balicach doszło do zatrzymania 41-letniego obywatela Uzbekistanu, który figuruje w międzynarodowych bazach poszukiwawczych. Informację w poniedziałek 29 grudnia przekazali funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyzna był ścigany na podstawie czerwonej noty Interpolu.

Do interwencji doszło na lotnisku im. Jana Pawła II, położonym kilkanaście kilometrów od centrum Krakowa. Zatrzymany planował wylot do Antalyi w Turcji. Podczas kontroli granicznej okazało się, że jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi działalności terrorystycznej.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur Straż Graniczna przekazała 41-latka policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy przejęli dalsze czynności w tej sprawie.

Interpol jest globalną organizacją zrzeszającą organy ścigania z niemal wszystkich państw świata. Jej zadaniem jest wspieranie międzynarodowej współpracy policyjnej, zwłaszcza w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw.

Czerwona nota Interpolu stanowi najwyższy stopień alertu poszukiwawczego. Oznacza, że dana osoba jest ścigana na arenie międzynarodowej i może zostać zatrzymana w celu aresztowania oraz ewentualnej ekstradycji do kraju, który wystąpił z wnioskiem.

