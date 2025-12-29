W kontekście trwających wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, prezydent Francji Emmanuel Macron podzielił się istotnymi informacjami dotyczącymi nadchodzącego spotkania koalicji chętnych. Wydarzenie to ma na celu dopracowanie konkretnych zobowiązań poszczególnych państw w zakresie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, tuż po niedawnej rozmowie między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie odbędzie się w Paryżu na początku stycznia 2026 roku.

Emmanuel Macron wziął udział w wideokonferencji, w której europejscy przywódcy dyskutowali z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim. Po zakończeniu rozmowy zbiorowej, francuski prezydent przeprowadził bezpośrednią dyskusję z Zełenskim. W spotkaniu online Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Wśród uczestników znaleźli się również: prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Norwegii Jonas Gahr Store, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ta międzynarodowa grupa omówiła kluczowe aspekty wsparcia dla Ukrainy w obliczu konfliktu z Rosją.

Zapowiedź spotkania koalicji chętnych w Paryżu

W poście na platformie X Macron podkreślił, że kraje tworzące koalicję chętnych – grupę państw gotowych do aktywnego zaangażowania w proces pokojowy – spotkają się w stolicy Francji, aby ostatecznie określić wkład każdego z nich w system gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Prezydent Francji zaznaczył, że te gwarancje są niezbędne do zbudowania trwałego i sprawiedliwego pokoju w regionie. Dodał również, że w tej materii osiągnięto już znaczące postępy, co daje nadzieję na szybkie finalizowanie ustaleń.

Koalicja chętnych, skupiająca sojuszników Ukrainy, ma za zadanie wzmocnić militarne i dyplomatyczne mechanizmy ochrony przed dalszymi zagrożeniami. Spotkanie w Paryżu może stać się przełomowym momentem w negocjacjach pokojowych, szczególnie w świetle niedawnych rozmów Trump-Zełenski.

Oceny po spotkaniu Trumpa z Zełenskim

Prezydent USA Donald Trump ocenił negocjacje z Zełenskim jako bardzo obiecujące. Według niego, strony uzgodniły już około 95 procent kluczowych kwestii, a pozostałe spory koncentrują się głównie na kwestiach terytorialnych. Trump zasugerował, że Ukraina mogłaby rozważyć rezygnację z niektórych nieokupowanych obszarów, zanim dojdzie do ich zajęcia przez siły rosyjskie, co miałoby przyspieszyć proces pokojowy.

Z kolei Wołodymyr Zełenski przedstawił bardziej optymistyczną perspektywę w zakresie gwarancji bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent stwierdził, że w pełni (w 100 procentach) uzgodniono militarny wymiar tych gwarancji, podczas gdy 20-punktowy plan pokojowy jest gotowy w 90 procentach. Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa stanowią fundamentalny element na drodze do trwałego pokoju, co jest punktem wspólnym dla wszystkich stron.

Przeczytaj również

Źródło: Polsat News