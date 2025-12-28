Maciej Orłoś, który wrócił do TVP po zmianie władzy nie ukrywa swojego zdania na temat tego, co wcześniej działo się w stacji. Oberwało się również Telewizji Republika, do której przeszła część dziennikarzy. Wspomniał też o Danucie Holeckiej, z którą dawniej się kolegował.

Orłoś uważa, że rzekomo zmiany, jakie zaszły w TVP po zmianie rządów w Polsce są ogromne. „Jeżeli są ludzie, którzy mówią, że niewiele się zmieniło i teraz jest to samo, tylko w drugą stronę, to znaczy, że albo są ślepi, albo nie słyszą dobrze i nie oglądają, tylko ktoś im tak powiedział i dlatego tak uważają” – twierdzi.

Orłoś twierdzi, że dziennikarze, którzy pracowali w TVP pod rządami PiS, to „ofiary”, ale jednocześnie sam „ma z nimi problem”. „Dawały twarz propagandzie. Prawdopodobnie brzydzą się tego wewnętrznie, ale to robiły. Jeżeli ktoś miał mówić coś, co stoi kompletnie w sprzeczności z jego wartościami, to mógł odpuścić” – powiedział.

Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał o Danutę Holecką, z którą Orłoś przed laty się kolegował. „Wspomniał pan o Danucie Holeckiej, która nie tylko została w telewizji Kurskiego, ale też się zradykalizowała i pozostała po tamtej stronie. Jest dobrym przykładem, bo wszystko wskazuje na to, że ma takie poglądy. Trudno mi zrozumieć pewne rzeczy, ale najwyraźniej tak jest” – powiedział.

„Żadnych kontaktów nie mamy. Danuta Holecka jest w Republice razem z kilkoma innymi osobami. Co sądzę o tej stacji, to może się pan domyślać. Nie darzę szacunkiem tego środowiska i nie rozumiem, jak można w tak manipulacyjny sposób przedstawiać rzeczywistość” – stwierdził Orłoś.

