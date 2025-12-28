Prezydent Karol Nawrocki nawiązując do rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego mówił o potrzebie obrony również zachodniej granicy. Na tę wypowiedź zareagował szef MSZ Radosław Sikorski, który postanowił „uspokoić” prezydenta.

Prezydent Nawrocki podczas wizyty w Poznaniu upamiętniał wybuch Powstania Wielkopolskiego. W wystąpieniu pojawiły się też odniesienia do współczeności. „Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy” – mówił prezydent.

Nawrocki nie musiał długo czekać na reakcję szefa polskiego MSZ. Radosław Sikorski postanowił „uspokoić” polskiego prezydenta i zapewnić, że państwo niemieckie nie planuje ataku na Polskę. Dodał jednak pewne zastrzeżenie.

„Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjaldemokraci [CDU/CSU i SPD], zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne” – rozpoczął swój wpis Sikorski.

„Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści” – dodał minister. Nawiązał w ten sposób zapewne do rosnącego w Niemczech poparcia partii AfD.

Źr. Interia