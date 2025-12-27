Karol Nawrocki konsekwentnie wprowadza zmiany w Pałacu Prezydenckim, nadając tej przestrzeni nowy, wyraźnie zarysowany charakter. Po decyzji o usunięciu Okrągłego Stołu przyszedł czas na kolejną symboliczną modyfikację – zmianę wystroju gabinetu prezydenta.

Najbardziej rzucającą się w oczy nowością jest wymiana obrazu wiszącego w gabinecie. Za prezydentury Andrzeja Dudy ścianę zdobiło dzieło Wojciecha Kossaka. Obecnie zastąpił je obraz „Burza” autorstwa Zdzisława Jasińskiego. Zmiana ta została zauważona m.in. na fotografiach opublikowanych przy okazji informacji o rozmowie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP @NawrockiKn z @POTUS. Na początku Prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.



W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich,… pic.twitter.com/PaCJcyjcMg — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 26, 2025

To kolejny element szerszych przetasowań w Pałacu. W połowie grudnia nowy prezydent zdecydował o demontażu Okrągłego Stołu, który przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego miejsca. Zgodnie z zapowiedzią, mebel ma trafić do Muzeum Historii Polski w 2027 roku.

Okrągły Stół odegrał szczególną rolę w najnowszej historii kraju. To właśnie przy nim w lutym 1989 roku rozpoczęły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami komunistycznych władz a opozycją skupioną wokół „Solidarności”, zakończone podpisaniem porozumień w kwietniu tego samego roku. Wydarzenia te uznawane są za jeden z kluczowych momentów prowadzących do upadku komunizmu w Polsce.

Zmiany w wystroju Pałacu Prezydenckiego są więc nie tylko kwestią estetyki, ale także wyraźnym sygnałem nowego otwarcia i indywidualnych decyzji Karola Nawrockiego, który od początku kadencji zaznacza własną wizję urzędu i jego symboliki.

