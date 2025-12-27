Pojawiły się kolejne ustalenia dotyczące tragicznej śmierci 18-latka przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy na Podlasiu. Policja potwierdziła, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 21 lat, mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego.

Jak przekazał rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, jeden z nich został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania, natomiast drugi sam zgłosił się na komendę. Obaj w chwili zatrzymania byli trzeźwi.

Z informacji przekazywanych przez prokuraturę w Łomży wynika, że przyczyną śmierci były obrażenia odniesione podczas bójki. 18-latek miał zostać uderzony ręką w głowę, po czym upadł na betonowe podłoże. Choć nie doszło do złamania kości czaszki, powstały krwiaki podtwardówkowe, które okazały się śmiertelne.

Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku bójki ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wiadomo, że w zajściu brało udział kilka osób, dlatego nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie z obrażeniami głowy wpłynęło do służb około godziny 2 w nocy z czwartku na piątek. Mimo podjętej reanimacji życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Nieoficjalnie ustalono, że zmarły pochodził z okolic Ostrołęki i przyjechał na dyskotekę z sąsiedniego województwa. Zatrzymani mężczyźni mają zostać przesłuchani jeszcze tego samego dnia. Grozi im kara od pięciu lat pozbawienia wolności do nawet dożywocia. Na razie nie wiadomo, czy ofiara znała się z podejrzanymi ani co było bezpośrednią przyczyną konfliktu, który zakończył się tragedią.

Przeczytaj również: