Prezydent Polski Karol Nawrocki przeprowadził w piątek telefoniczną rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jak ujawniła Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyskusja koncentrowała się na kluczowych aspektach stosunków transatlantyckich, bezpieczeństwie regionalnym oraz wyzwaniach związanych z konfliktem na Ukrainie.

Według oficjalnego komunikatu zamieszczonego na platformie X, przywódcy omówili przede wszystkim wojnę zainicjowaną przez Federację Rosyjską. Szczególny nacisk położono na ocenę postępów w negocjacjach pokojowych, co ma istotne znaczenie dla stabilności w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska, ze względu na swoje położenie geograficzne, odgrywa w tych rozmowach strategiczną rolę jako sojusznik NATO i UE.

Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP @NawrockiKn z @POTUS. Na początku Prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.



W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich,… pic.twitter.com/PaCJcyjcMg — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 26, 2025

Tematy gospodarcze i energetyczne na pierwszym planie

Rozmowa nie ograniczyła się wyłącznie do kwestii militarnych. Karol Nawrocki i Donald Trump poruszyli również zagadnienia dwustronnej współpracy ekonomicznej oraz sektora energetycznego, który stanowi fundament polsko-amerykańskiego partnerstwa. Omówiono m.in. możliwości wzmocnienia wymiany handlowej i inwestycji w odnawialne źródła energii, co może przyczynić się do dywersyfikacji dostaw surowców w regionie. Dodatkowo, liderzy dyskutowali o udziale Polski w pracach grupy G20 – forum zrzeszającym największe gospodarki świata. To ważny krok w kierunku większego wpływu Warszawy na globalne decyzje ekonomiczne, zwłaszcza w kontekście wyzwań postpandemicznych i zmian klimatycznych.

Świąteczny akcent i serdeczna atmosfera

Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP, rozmowa rozpoczęła się od wymiany życzeń bożonarodzeniowych, co nadało jej ciepły i przyjazny charakter. – Dialog przebiegał w serdecznej atmosferze, potwierdzając silne więzi między naszymi narodami – czytamy w oświadczeniu. To nie pierwsza taka interakcja w ostatnim okresie, co wskazuje na intensyfikację kontaktów na najwyższym szczeblu. Eksperci ds. stosunków międzynarodowych podkreślają, że takie rozmowy są kluczowe dla koordynacji działań w obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie. – Polska jako kraj frontowy NATO może liczyć na wsparcie USA w kwestiach bezpieczeństwa, a Trump znany jest z pragmatycznego podejścia do sojuszy – komentują analitycy.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News