Za nami świąteczne losowania Lotto. W czwartkowym głównym losowaniu do wygrania było 6 mln zł, jednak tym razem nikomu nie udało się trafić „szóstki”. Potężną kasę zgarnął jednak uczestnik gry Lotto Plus.

Wylosowane liczby w głównym losowaniu Lotto to: 14, 19, 20, 45, 48, 49. Choć główna wygrana nie padła, szczęście dopisało graczom, którzy trafili „piątki”. Było ich aż 36, a każda z nich jest warta 6270 zł (kwota przed opodatkowaniem). Zdecydowanie więcej powodów do radości przyniosło losowanie Lotto Plus. Tutaj jeden z graczy trafił komplet liczb: 2, 3, 6, 23, 24, 39, co oznacza wygraną w wysokości 1 mln zł. W Lotto Plus odnotowano również 30 „piątek”, każda po 3,5 tys. zł.

Poznaliśmy także wyniki Multi Multi. W losowaniu o godz. 14:00 wylosowano liczby: 5, 8, 9, 15, 16, 26, 29, 37, 41, 43, 44, 47, 48, 56, 58, 60, 62, 70, 74, 77 oraz Plus 48. Wieczorne losowanie o godz. 22:00 przyniosło zestaw: 3, 4, 7, 11, 14, 17, 22, 26, 28, 29, 34, 38, 45, 46, 48, 51, 58, 72, 76, 78 oraz Plus 58.

W Ekstra Pensji wylosowano liczby: 4, 18, 19, 20, 29 oraz 4, natomiast w Ekstra Premii padły: 11, 12, 24, 31, 32 i 2. W Kaskadzie (godz. 14:00) były to: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 23, a w losowaniu wieczornym: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24. Z kolei w Mini Lotto szczęśliwe liczby to: 5, 6, 15, 32, 38.

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę. Transmisję będzie można obejrzeć w TVP3 oraz śledzić online na stronie Lotto i w aplikacji mobilnej.

