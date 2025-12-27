Białoruś rozpoczęła rozmieszczanie na swoim terytorium rosyjskich hipersonicznych wyrzutni rakiet Oresznik. Według wcześniejszych ustaleń agencji Reuters, opartych na analizie zdjęć satelitarnych, trzy takie systemy zostały już ulokowane we wschodniej części kraju, a kolejne mają pojawić się w innych regionach. Z kolei państwowa agencja Biełta informuje, że docelowo na Białorusi ma znaleźć się dziesięć wyrzutni tego typu.

Propagandowe przekazy reżimu Aleksandra Łukaszenki nie pozostawiają wątpliwości co do znaczenia tej decyzji. Andriej Bogodel, związany z Akademią Wojskową Białorusi i strukturami Sztabu Generalnego, podkreślał, że liczba dziesięciu wyrzutni nie jest przypadkowa. Jego zdaniem to minimalna skala, która pozwala mówić o realnych zdolnościach obronnych państwa. Jak tłumaczył, taka liczba oznacza w praktyce rozmieszczenie pełnego pułku rakietowego.

– Prezydent wcale nie żartował. Powiedział czystą prawdę. Kiedy mówił o dziesięciu maszynach, oznacza to, że na naszym terytorium zostanie rozmieszczony pułk rakietowy – powiedział ekspert wojskowy.

Bogodel zaznaczył również, że to dopiero początek większego procesu. Według niego na zachodnim kierunku strategicznym może wkrótce funkcjonować nowa dywizja rakietowa wyposażona w podobne systemy. Ma ona stanowić element wspólnej grupy rakietowej sił zbrojnych Białorusi i Rosji, co dodatkowo podkreśla rosnącą integrację wojskową obu państw.

Do sprawy odnosił się wcześniej także prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, podczas jednej z wizyt zagranicznych, podkreślał, że Kijów dysponuje informacjami na temat dokładnych lokalizacji systemów Oresznik na Białorusi. Ostrzegał jednocześnie, że zasięg tych rakiet stanowi realne zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla szeregu państw europejskich, w tym Polski i Niemiec.

Oresznik to rosyjski balistyczny system rakietowy średniego zasięgu, zdolny do przenoszenia zarówno głowic konwencjonalnych, jak i jądrowych. Dzięki hipersonicznej prędkości lotu jest on wyjątkowo trudny do przechwycenia, co sprawia, że jego rozmieszczenie na Białorusi znacząco podnosi poziom napięcia i niepokoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przeczytaj również: