Choć końcówka grudnia zwykle kojarzy się z zimowym spokojem w Tatrach, nie wszystkie niedźwiedzie zapadły już w sen zimowy. Przekonał się o tym turysta, który w piątek 26 grudnia wybrał się do Doliny Kościeliskiej. Jego spotkanie z niedźwiedziem brunatnym zostało nagrane i szybko trafiło do sieci, wywołując duże poruszenie.

W sobotę 27 grudnia na profilu Tatry Official w mediach społecznościowych opublikowano nagranie z wyraźnym ostrzeżeniem: „Uwaga – niedźwiedź na szlaku!”. Okazało się, że podczas świątecznej wycieczki turysta natknął się na dzikie zwierzę na trasie Kościelisko – Ornak. Do zdarzenia doszło około godziny 9:30.

Na udostępnionym filmie widać, jak niedźwiedź spokojnie porusza się po szlaku i stopniowo zbliża do osoby nagrywającej. Mimo niecodziennej i potencjalnie niebezpiecznej sytuacji turysta zachował opanowanie. Cofając się powoli, utrzymywał dystans i nie prowokował zwierzęcia.

Autor nagrania uspokajał komentujących, wyjaśniając kulisy zdarzenia. – To był mały niedźwiadek, a film kręcony jest dobrym telefonem na dużym przybliżeniu. On był cały czas w bezpiecznej odległości od nas – napisał w jednym z komentarzy pod wideo.

Nagranie w krótkim czasie zdobyło dużą popularność. W ciągu kilku godzin zebrało ponad 4,5 tysiąca reakcji i przeszło 400 komentarzy. Internauci nie kryli emocji, jedni podziwiali opanowanie turysty, inni przypominali, że nawet zimą w Tatrach należy liczyć się z obecnością dzikich zwierząt i zachować szczególną ostrożność.

