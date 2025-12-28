Tragedia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Pacjent oddziału chirurgii zmarł na skutek obrażeń, jakich doznał po wypadnięciu ze szpitalnego okna. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego tragicznego zdarzenia.

Wstrząsające sceny rozegrały się 27 grudnia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Pacjent wypadł z okna około godz. 8:00.

Personel szpitala podjął szybką reanimację, ale ta zakończyła się niepowodzeniem.

„Pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować pacjenta. Powiadomiono policję, trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia” – powiedział „Faktowi” rzecznik szpitala, dr Janusz Mielcarek.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu jest zwany przez mieszkańców również Szpitalem na Bielanach. To jedna z najważniejszych placówek medycznych w regionie. Szpital założono w 1972 roku, a jego główna siedziba mieści się przy ulicy św. Józefa 53–59 w Toruniu.

Przeczytaj również:

Źr. WP