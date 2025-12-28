Tuż przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim, Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o rozmowie z telefonicznej w mediach społecznościowych. Określi ją jako „dobrą i bardzo produktywną”.

Nie wiadomo jednak, czego dotyczyła rozmowa. Oczywiście z racji spotkania z Zełenskim jest niemal oczywiste, że Trump rozmawiał z Putinem o Ukrainie. Jednak oficjalne komunikaty na to nie wskazują.

„Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13 (19 w Polsce – red.)” – napisał Trump w mediach społecznościowych.

Prezydent USA nie zdradził żadnych dodatkowych szczegółów rozmowy ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.

Strona rosyjska oficjalnie potwierdziła, że do takiej rozmowy istotnie doszło. „Tak, właśnie niedawno skończyliśmy rozmowę” – powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję.

Źr. Interia