Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oskarżył Ukrainę o szykowanie ataku na rezydencję Władimira Putina. Wołodymyr Zełenski zaprzeczył oskarżeniom i zasugerował, że Rosjanie w ten sposób starają się wpłynąć na negocjacje pokojowe.

Szef rosyjskiej dyplomacji, cytowany przez agencję TASS, poinformował, że do ataku doszło rzekomo w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według jego relacji, użyto 91 dronów dalekiego zasięgu do ataku na prezydencką rezydencję w obwodzie nowogrodzkim.

„Bezzałogowe statki powietrzne zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej Sił Zbrojnych Rosji. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach wyrządzonych przez szczątki dronów” – przekazał Ławrow.

„Podobne nierozsądne działania nie pozostaną bez odpowiedzi” – zagroził Ławrow. Zaznaczył przy tym, że takie działania nie wpłyną na rozmowy prowadzone przez Putina z Trumpem. „Cele i czas realizacji ataków odwetowych Sił Zbrojnych Rosji zostały określone” – dodał.

Oskarżenia o rzekomy atak na rezydencję Putina odpiera Zełeński. „Historia o rzekomym 'uderzeniu na rezydencję’ została w całości sfabrykowana, by uzasadnić kolejne ataki na Ukrainę, łącznie z Kijowem, a także odmowę Rosji przedsięwzięcia koniecznych kroków, by zakończyć wojnę. Typowe rosyjskie kłamstwa” – powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski dodał, że Rosjanie w ten sposób starają się wpłynąć na negocjacje pokojowe. „Ukraina nie podejmuje działań, które mogłyby podkopać dyplomację. W przeciwieństwie do Rosji, która zawsze podejmuje takie kroki. To jedna z wielu różnic między nami” – powiedział.

„Kluczowe jest, aby świat teraz nie milczał. Nie możemy pozwolić Rosji podważyć wysiłków na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju” – dodał.

Źr. Polsat News