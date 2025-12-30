W ramach kontynuacji wysiłków na rzecz upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej, władze ukraińskie wyraziły zgodę na prowadzenie dodatkowych prac poszukiwawczych na terenie Wołynia. Decyzja ta dotyczy miejscowości Puźniki i otwiera drogę do potencjalnych ekshumacji szczątków Polaków zamordowanych w 1945 roku.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez media, ukraińskie władze zatwierdziły wniosek złożony przez stronę polską dotyczący poszukiwań drugiej zbiorowej mogiły w Puźnikach. Fundacja Wolność i Demokracja, która stoi za inicjatywą, ocenia, że w nieodkrytych jeszcze miejscach pochówku może spoczywać nawet do 90 osób. Te szacunki opierają się na historycznych relacjach i badaniach terenowych.

Prace poszukiwawcze nie obejmują na razie ekshumacji – te będą możliwe dopiero po zlokalizowaniu grobu. Zgodnie z ukraińskimi przepisami, operację przeprowadzi lokalna firma specjalistyczna, wsparta przez ekspertów z polskiego Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Planowany termin rozpoczęcia to kwiecień, gdy poprawią się warunki pogodowe, a zakończenie mogłoby nastąpić latem. Celem jest nie tylko odnalezienie szczątków, ale także ich identyfikacja i godny pochówek, co pozwoli rodzinom ofiar na zamknięcie bolesnego rozdziału historii.

W rozmowie z dziennikarzami przedstawiciel Fundacji Wolność i Demokracja podkreślił, że obecna zgoda to dopiero początek procesu. – Musimy najpierw potwierdzić lokalizację mogiły, zanim wystąpimy o pozwolenie na ekshumacje – wyjaśnił, akcentując etapowy charakter działań.

Zbrodnia w Puźnikach i szersze poszukiwania

Wydarzenia w Puźnikach wiążą się z tragiczną nocą z 12 na 13 lutego 1945 roku, kiedy to ukraińscy nacjonaliści dokonali masakry na polskiej ludności cywilnej. Według różnych źródeł historycznych, liczba ofiar waha się od 50 do 120 osób. Wiosną bieżącego roku Polska przeprowadziła już pierwsze ekshumacje w tej miejscowości, w wyniku których ujawniono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane we wrześniu, co było symbolicznym aktem sprawiedliwości historycznej.

Ta najnowsza zgoda wpisuje się w szerszy trend poprawy współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie badań nad zbrodniami wołyńskimi. W kwietniu Ukraina zezwoliła na podobne działania we wsi Ugły w obwodzie rówieńskim. Planowane są także operacje w dawnych polskich wsiach Huta Pieniacka i Ostrówki po stronie ukraińskiej, a w Polsce – w Sahryniu i Łaskowie. Te inicjatywy mają na celu nie tylko upamiętnienie ofiar, ale także budowanie mostów pojednania między narodami.

Źródło: Polsat News