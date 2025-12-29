W małej miejscowości Wróblowice w gminie Miękinia, niedaleko Wrocławia, doszło do poważnego incydentu z udziałem substancji chemicznych. Służby ratunkowe, w tym straż pożarna i policja, szybko zareagowały na zgłoszenie o rozszczelnieniu pojemników w zakładzie przetwarzania chemikaliów. Sytuacja jest opanowana, a mieszkańcy nie są zagrożeni – informują przedstawiciele władz.

Do zdarzenia doszło w obiekcie, gdzie przechowywano chemikalia w 56 dużych pojemnikach typu mauzer, każdy o pojemności 1000 litrów. Według wstępnych ustaleń, pojemniki uległy rozszczelnieniu, co spowodowało wyciek niebezpiecznych substancji. Zgłoszenie wpłynęło do służb przed godziną 11:00, co pozwoliło na błyskawiczną interwencję.

Straż pożarna z Środy Śląskiej wysłała na miejsce pięć zastępów, wspartych specjalistyczną grupą chemiczną z Wrocławia. Ratownicy natychmiast rozpoczęli operację przepompowywania substancji do nieuszkodzonych pojemników, co ma zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wycieku. Prace te mogą potrwać kilka godzin, po czym teren zostanie dokładnie sprawdzony przez techników policyjnych, biegłego oraz prokuratora.

Reakcja władz i bezpieczeństwo mieszkańców Dolnego Śląska

Przedstawiciel dolnośląskiej policji z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu potwierdził, że sytuacja jest pod pełną kontrolą. – Nie ma żadnego zagrożenia dla osób postronnych – podkreślił oficer prasowy. Policja nie komentuje jednak doniesień o ewentualnym akcie sabotażu, które pojawiły się w początkowym zgłoszeniu. – Nie potwierdzamy tych informacji – dodał.

Z kolei dowódca straży pożarnej ze Środy Śląskiej opisał akcję jako standardową procedurę w przypadku incydentów chemicznych. Ratownicy skupiają się na minimalizacji ryzyka środowiskowego i zapewnieniu bezpieczeństwa ekipom na miejscu. Incydent w Wróblowicach przypomina o znaczeniu szybkiej reakcji służb w regionie Dolnego Śląska, gdzie przemysł chemiczny odgrywa ważną rolę. Na razie nie zgłoszono żadnych poszkodowanych, a teren jest zabezpieczony.

Źródło: Polsat News