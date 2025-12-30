Podczas ostatniego posiedzenia rządu w 2025 roku, premier Donald Tusk podkreślił wyjątkowy charakter tego spotkania – jak zaznaczył, było to nie tylko końcowe posiedzenie rządu w tym roku, ale także ostatnie w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku. Na początku Tusk odniósł się do aktualnego przebiegu negocjacji zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie.

W niedzielę Donald Trump rozmawiał w tej sprawie z Wołodymyrem Zełenskim w swojej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie. Natomiast w poniedziałek Tusk uczestniczył w szerokiej rozmowie z liderami najważniejszych państw europejskich, premierem Kanady, przedstawicielami instytucji unijnych oraz sekretarzem generalnym NATO. Spotkanie miało na celu „ocenienie rezultatu pierwszego etapu tych bardzo serio negocjacji, w które zaangażowali się liderzy Ukrainy, Europy, USA oraz Kanady”.

Premier zaznaczył, że choć nadzieja na pokój jest coraz bardziej realna, to wciąż pozostaje wiele niewiadomych. – Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko. Ale to jest ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100-procentowej pewności – podkreślił.

Tusk zwrócił uwagę na istotną deklarację Stanów Zjednoczonych dotyczącą udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu konfliktu, w tym obecności amerykańskich wojsk „na granicy czy na linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją”. Jak zaznaczył premier, takie stanowisko jest nowością i daje powody do optymizmu, choć pozostaje pytanie o jego konsekwencję. „Przez sukces rozumiem zakończenie wojny” – dodał.

Premier wskazał również na konieczność kompromisu w sprawach terytorialnych, zaznaczając jednocześnie zaangażowanie prezydenta Zełenskiego. – Prezydent Zełenski wykazuje tutaj naprawdę bardzo dobrą wolę. Konieczne z jego punktu widzenia, co zrozumiałe, byłoby referendum: naród ukraiński musiałby wyrazić zgodę jeśli chodzi o decyzje terytorialne. I jest oczywiste, że ta ewentualna zgoda musi być uwarunkowana prawdziwymi, rzetelnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju – mówił Tusk.

Donald Tusk mówi o zakończeniu wojny na Ukrainie

Na koniec Tusk zaznaczył, że w takich sprawach kluczowa jest pełna koordynacja wszystkich instytucji odpowiedzialnych za działania międzynarodowe.

– Otrzymałem od pana prezydenta szczegółową informację na temat jego udziału w rozmowie z prezydentem Trumpem i innymi liderami, po spotkaniu w Mar-a-Lago. Oczywiście też precyzyjnie podzielimy się informacjami z dzisiejszego spotkania – powiedział premier.

Premier dodał, że administracja Trumpa preferuje bezpośrednie kontakty z prezydentem USA, podczas gdy w Europie głównym partnerem pozostaje rząd. – Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy tutaj bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania (…). To jest kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa Polski, będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem – podsumował Tusk.

