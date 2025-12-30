Poważny wypadek, dramatyczna walka o życie i pilny apel o pomoc – tak dziś wygląda rzeczywistość Roberta Wolskiego, byłego wybitnego skoczka wzwyż i olimpijczyka z Aten. 43-letni sportowiec w ciężkim stanie przebywa na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Lekarze robią wszystko, by uratować jego życie, jednak sytuacja jest bardzo poważna.

Okoliczności zdarzenia, w którym ucierpiał Robert Wolski, wciąż pozostają nieznane. Wiadomo jedynie, że po wypadku trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu i obecnie znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Informacja o tragedii pojawiła się w mediach społecznościowych w poniedziałek, 29 grudnia, i natychmiast poruszyła środowisko sportowe oraz lokalną społeczność.

Dla wielu kibiców Wolski to nie tylko były reprezentant Polski, ale symbol sportowej determinacji. Wychowanek MKLA Łęczyca przez lata z powodzeniem startował na krajowych i międzynarodowych arenach, sięgając m.in. po tytuł halowego mistrza Polski. Jego rekord życiowy – 2,31 m – do dziś pozostaje jednym z najlepszych wyników w historii polskiego skoku wzwyż. Teraz jednak zamiast rywalizacji na stadionie toczy się jego najtrudniejsza walka.

Rodzina i przyjaciele nie ukrywają, że stan Roberta jest krytyczny. Zwrócili się z dramatycznym apelem o pilne oddawanie krwi, która jest niezbędna w leczeniu. Głos zabrała m.in. jego siostra Oliwia, prosząc o wsparcie wszystkich, którzy mogą pomóc. – W związku z tragicznym wypadkiem mojego brata Roberta Wolskiego potrzebna jest krew AB Rh+. Nieważne, jaką masz grupę krwi — liczy się każda oddana kropla. Bardzo prosimy o pomoc – napisała.

Choć najbardziej potrzebna jest krew grupy AB Rh+, oddać ją może każdy dawca. Obowiązujący system pozwala na odpowiednie rozdysponowanie zapasów. Podczas rejestracji w punkcie krwiodawstwa należy wskazać: Roberta Wolskiego, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Krew można oddać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, Kutnie oraz w dowolnym punkcie na terenie całej Polski. Bliscy sportowca podkreślają, że w tej chwili liczy się każda minuta, każda decyzja i każdy gest solidarności. To realna szansa, by pomóc uratować życie człowieka, który przez lata walczył z pasją i godnością – teraz sam potrzebuje wsparcia.

