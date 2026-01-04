W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie polityki międzynarodowej, Stany Zjednoczone kierują wzrok na Kubę jako na potencjalny kolejny cel interwencji. Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, w niedawnym wywiadzie dla stacji NBC, podkreślił, że kubański reżim komunistyczny znajduje się w poważnych kłopotach. Ta deklaracja pada w kontekście niedawnej operacji przeciwko Wenezueli, gdzie USA osiągnęły znaczące cele, w tym aresztowanie byłego lidera Nicolasa Maduro.

Ostatnie wydarzenia w Wenezueli stanowią tło dla ostrzeżeń Rubio. Po skutecznym ataku, który doprowadził do obalenia Maduro i objęcia władzy przez Delcy Rodriguez, USA wprowadziły rygorystyczne środki ekonomiczne. Kluczowym elementem jest morska blokada sektora naftowego, określana przez Rubio jako „kwarantanna ropy”. Celem tych działań jest wymuszenie fundamentalnych zmian w polityce Wenezueli, w tym zerwanie więzi z Iranem i Hezbollahem, zahamowanie nielegalnego przemytu narkotyków oraz kontrola nad falą migracji.

Rubio wyjaśnił, że Stany Zjednoczone nie dążą do bezpośredniego zarządzania krajem, ale do stworzenia warunków dla stabilnej transformacji. – Chcemy, aby bogactwo z przemysłu naftowego trafiało do zwykłych obywateli, a nie do skorumpowanej elity – stwierdził polityk w rozmowie z NBC. Podkreślił również, że interwencja była w pełni legalna, opierając się na nakazie aresztowania Maduro, co nie wymagało dodatkowej zgody Kongresu ze względu na dynamiczny charakter sytuacji.

Kuba w tarapatach. Ostrzeżenia od Rubio i Trumpa

Przechodząc do Kuby, Rubio nie ukrywał krytyki wobec reżimu w Hawanie. W programie „Meet the Press” NBC potwierdził, że Kuba jest „wielkim problemem” dla USA i może stać się obiektem kolejnych kroków. – Nie jesteśmy fanami kubańskiego reżimu – powiedział wprost, dodając, że władze w Hawanie powinny być co najmniej zaniepokojone. Podobne ostrzeżenia padły wcześniej z ust prezydenta Donalda Trumpa, który określił Kubę jako kraj „nie radzący sobie najlepiej”, gdzie obywatele cierpią od lat.

Rubio zaznaczył, że sytuacja na Kubie przypomina tę w Wenezueli: oba kraje borykają się z kryzysem gospodarczym, korupcją i sojuszami z wrogami USA. – Kuba jest obecnie państwem upadającym, a my chcemy pomóc jej mieszkańcom oraz tym, którzy musieli uciekać z wyspy – podkreślił. Chociaż nie ujawnił szczegółów planowanych działań, zasugerował, że USA skupią się na wsparciu humanitarnym i presji na zmiany systemowe. To podejście ma na celu nie tylko stabilizację regionu, ale także ochronę interesów narodowych Ameryki.

