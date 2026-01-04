W najnowszym wywiadzie dla prestiżowego magazynu „The Atlantic” prezydent Donald Trump nie pozostawił wątpliwości co do swoich planów wobec Grenlandii. Podkreślił jej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, wskazując na rosnące zagrożenia ze strony Chin i Rosji.

Wywiad, przeprowadzony w niedzielę, skupiał się początkowo na kwestiach międzynarodowych, w tym na potencjalnych interwencjach wojskowych w Wenezueli. Sekretarz stanu Marco Rubio zasugerował, że groźby Trumpa wobec tego kraju należy traktować poważnie. To skłoniło dziennikarzy do zapytania o Grenlandię – temat, który Trump poruszał już wielokrotnie w przeszłości.

Trump odparł stanowczo, podkreślając strategiczne aspekty wyspy. – Absolutnie potrzebujemy Grenlandii. Potrzebujemy jej do obrony – stwierdził, dodając, że wokół wyspy krążą chińskie i rosyjskie okręty. Wyjaśnił, że jego wcześniejsze komentarze nie odnosiły się bezpośrednio do Grenlandii, ale potwierdził, iż jest to priorytet dla USA.

Reakcje międzynarodowe

Duńskie władze szybko zareagowały na wypowiedzi Trumpa. Ambasador Danii w USA, Jesper Moeller Soerensen, zaapelował na X o szacunek dla integralności terytorialnej Królestwa Danii. – Jesteśmy bliskimi sojusznikami i powinniśmy kontynuować współpracę w tym duchu – napisał, podkreślając silne więzi między obydwoma krajami.

Eksperci ostrzegają, że plany Trumpa mogą zaostrzyć napięcia w regionie Arktyki, gdzie rosnąca aktywność Chin i Rosji budzi obawy. Aneksja Grenlandii mogłaby wpłynąć na relacje transatlantyckie i stabilność NATO, biorąc pod uwagę, że Dania jest członkiem Sojuszu.

Znaczenie dla bezpieczeństwa globalnego

Grenlandia, z jej rozległymi lodowcami i strategicznym położeniem, staje się coraz ważniejszym elementem w globalnej grze o wpływy. Zmiany klimatyczne odsłaniają nowe szlaki morskie i zasoby, co przyciąga uwagę mocarstw. Stany Zjednoczone już od lat utrzymują obecność wojskową na wyspie, ale wizja pełnej integracji wykracza poza dotychczasowe porozumienia. Wypowiedź Trumpa wpisuje się w szerszą politykę „America First”, skupioną na wzmocnieniu pozycji USA w obliczu rywalizacji z Pekinem i Moskwą.

Źródło: Polsat News