W obliczu dynamicznych zmian politycznych w Ameryce Łacińskiej, Stany Zjednoczone wystosowały stanowcze ultimatum do władz Wenezueli. Administracja prezydenta Donalda Trumpa przekazała listę wymagań Delcy Rodríguez, która pełni obowiązki głowy państwa po aresztowaniu Nicolása Maduro. Niespełnienie tych warunków może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym potencjalną interwencją militarną.

Kryzys w Wenezueli osiągnął punkt krytyczny po pojmaniu byłego prezydenta Nicolása Maduro przez siły amerykańskie. Delcy Rodríguez, dotychczasowa wiceprezydent, przejęła stery władzy w tym południowoamerykańskim kraju. USA, dążąc do stabilizacji sytuacji i ochrony własnych interesów, zdecydowały się na bezpośrednie żądania. Jak podają źródła zbliżone do administracji Trumpa, Rodríguez nie ma wyboru – odmowa mogłaby oznaczać podobny los, jaki spotkał jej poprzednika. To ultimatum wpisuje się w szerszą strategię Waszyngtonu, mającą na celu ograniczenie wpływów obcych mocarstw w regionie.

Lista kluczowych żądań

Według informacji ujawnionych przez media, Stany Zjednoczone sformułowały precyzyjną listę zadań, które muszą zostać zrealizowane przez rząd w Caracas. Główne punkty obejmują natychmiastowe usunięcie obecności irańskich, kubańskich oraz innych sił uznanych za wrogie wobec interesów USA, co oznacza wydalenie agentów obcych wywiadów z terytorium Wenezueli. Ponadto żądania dotyczą zakończenia sprzedaży ropy naftowej do państw, które Waszyngton postrzega jako zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Kolejnym elementem jest organizacja w pełni wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich, po których Delcy Rodríguez zobowiązana jest do dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska, co ma zapewnić pokojowe przekazanie władzy.

Ultimatum obejmuje również natychmiastowe zwolnienie wszystkich amerykańskich obywateli przetrzymywanych w wenezuelskich zakładach karnych.

Warto zauważyć, że ultimatum nie obejmuje żądania uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, co wzbudziło krytykę w szeregach Partii Republikańskiej. Krytycy obawiają się, że takie podejście może nie zagwarantować długoterminowych reform w Wenezueli, pozostawiając przestrzeń dla nawrotu autorytarnych tendencji.

Reakcja Delcy Rodríguez i apel o dialog

Tymczasowa prezydent Wenezueli szybko zareagowała na ultimatum, publikując emocjonalny wpis na platformie Facebook. W nim zwróciła się bezpośrednio do Donalda Trumpa, podkreślając potrzebę pokojowego rozwiązania konfliktu. Prezydencie Donaldzie Trumpie, nasze narody i cały region zasługują na pokój oraz dialog. To zawsze było przesłanie prezydenta Nicolása Maduro, a teraz jest to przesłanie całej Wenezueli, napisała Rodríguez. Dodała również, że Wenezuela ma prawo do pokoju, rozwoju, suwerenności i przyszłości oraz że marzy o Wenezueli, gdzie wszyscy dobrzy Wenezuelczycy mogą się spotkać.

