Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wskazuje, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Jednak to Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej najszybciej zwiększają swój wynik.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to najlepszy wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chęć głosowania zadeklarowało 31,6 proc. To wynik o 1,2 pkt proc. wyższy w porównaniu z badaniem z końca listopada.

Druga lokata niezmiennie należy do Prawa i Sprawiedliwości. Sondaż wskazuje, że partia Kaczyńskiego zyskuje 26,7 proc. głosów, co oznacza spadek o 0,4 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12 proc. Oznacza to spory spadek, bo aż o 4 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Największym zaskoczeniem staje się Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej, która najszybciej zwiększa poparcie. Najnowszy sondaż daje tej partii 8,8 proc. wskazań, co stanowi największy wzrost poparcia wśród partii – o 3,7 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się również Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 7,5 proc. respondentów – o 0,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego: PSL – 3,7 proc. respondentów (wzrost o 0,5 pkt proc.). Razem – 3,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.), Polska 2050 – 1,1 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

Źr. Interia