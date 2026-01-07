Donald Tusk opublikował dziś w serwisie X wpis, w którym ostro skomentował narastające – jego zdaniem – próby podważania wiarygodności Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szef rządu zasugerował, że działania wymierzone w fundację mają charakter zorganizowany i wpisują się w szerszy scenariusz polityczno-społeczny.

W swoim komentarzu Tusk odwołał się do historii najnowszej, porównując obecną sytuację do prób dyskredytowania Lecha Wałęsy oraz idei „prawdziwej” Solidarności. Z jego wpisu wynika, że podobny mechanizm niszczenia autorytetów i symboli społecznego zaufania był już w Polsce stosowany.

– Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie? – napisał Tusk na swoim profilu społecznościowym w serwisie X.

Wpis zakończył się retorycznym pytaniem skierowanym do odbiorców, które można odczytywać jako apel o sprzeciw wobec takich działań. Komentarz Tuska szybko wywołał szeroką reakcję w mediach społecznościowych, ponownie rozpalając dyskusję wokół roli WOŚP, jej założyciela oraz granic politycznego sporu w Polsce. – To ten Jerzy Owsiak, co pod logiem i za pieniądze Orkiestry angażował się i wspierał Waszą kampanię? To ten Wałęsa z ubecką przeszłością, który w rozmowie z Olejnik mówił, że dostał od komunistów pieniądze i mieszkanie? Bo jak tak, to nie ma kogo bronić, bo nie ma kogo niszczyć – odpisał Tuskowi Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.

