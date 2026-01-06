Andrzej Piaseczny otwarcie mówi o tym, że jego podejście do emerytury od lat odbiega od standardowych rozwiązań. Artysta, który 6 stycznia 2026 roku skończył 55 lat, świadomie zrezygnował z regularnego opłacania składek do ZUS, traktując to jako element swojej drogi zawodowej.

Jak podkreśla, w przypadku osób wykonujących wolne zawody taka decyzja nie jest narzucona odgórnie, lecz wynika z indywidualnych wyborów. W rozmowie z serwisem pomponik.pl wokalista zaznaczył, że brak składek oznacza również brak prawa do późniejszych roszczeń wobec państwowego systemu emerytalnego.

– Jeżeli wybierasz, żeby nie płacić, to nie masz, co się spodziewać wtedy emerytury. Nie jestem specjalnie fanem tych wypowiedzi, które mówią o niskich emeryturach gwiazd – stwierdził wprost. Jego zdaniem narzekanie na wysokość świadczeń w takiej sytuacji jest nielogiczne.

Piaseczny przyznał, że uznał system ubezpieczeń społecznych za mało korzystny i zamiast tego postawił na samodzielne zarządzanie finansami. Nie ukrywa, że nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, jednak przez lata starał się rozsądnie gospodarować zarobionymi pieniędzmi. Dzięki temu dziś czuje się zabezpieczony, choć daleki jest od ostentacyjnego bogactwa. – Nie udało mi się roztrwonić nawet części tego, co zarobiłem, więc powiedzmy, że innego rodzaju zabezpieczenia emerytalne posiadam. Może nie mam tylu mieszkań, co Donatan, ale coś tam jest. Jestem rozsądny finansowo, naprawdę – przyznał.

Na komfort jego codziennego życia wpływa również miejsce zamieszkania. Piaseczny od lat mieszka poza Warszawą, u podnóża Gór Świętokrzyskich, gdzie wraz z rodziną i partnerem prowadzi spokojniejsze życie, z dala od wielkomiejskich kosztów. Taki wybór, jak twierdzi, pozwala mu ograniczyć wydatki i funkcjonować w rytmie, który nie wymaga ciągłej pogoni za kolejnymi zleceniami.

Przeczytaj również: