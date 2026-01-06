W polskim społeczeństwie narasta krytycyzm wobec Kościoła katolickiego. Najnowsze badania wskazują na przewagę negatywnych opinii, a co drugi Polak przyznaje, że jego stosunek do duchowieństwa pogorszył się w ostatnich latach. Czy to znak nieodwracalnych zmian w relacjach między wiernymi a hierarchią?

Badanie przeprowadzone przez Wirtualną Polskę w grudniu 2025 roku na grupie 1077 respondentów metodą CAWI ujawnia niepokojący trend. Aż 45 proc. ankietowanych ocenia działalność Kościoła negatywnie – w tym 21 proc. zdecydowanie krytycznie, a 24 proc. raczej negatywnie. Pozytywne opinie wyraża 38 proc. osób (15 proc. zdecydowanie pozytywnie, 23 proc. raczej pozytywnie), podczas gdy 17 proc. nie potrafi zająć stanowiska.

Te wyniki podkreślają głębokie podziały w społeczeństwie. Kościół, niegdyś postrzegany jako filar polskiej tożsamości, dziś zmaga się z kryzysem wizerunkowym. Eksperci wskazują, że takie dysproporcje mogą wpływać na dalszy odpływ wiernych i spadek zaangażowania w praktyki religijne.

Zmiana nastawienia Polaków

Jeszcze bardziej alarmujące są dane dotyczące ewolucji opinii na przestrzeni lat. Według sondażu, aż 50 proc. Polaków deklaruje, że ich stosunek do Kościoła pogorszył się w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat. Tylko 5 proc. zauważa poprawę, co oznacza dziesięciokrotną przewagę negatywnych zmian. Pozostałe 45 proc. utrzymuje stabilne poglądy.

Ten trend nie jest przypadkowy – odzwierciedla szersze procesy społeczne, takie jak sekularyzacja i rosnąca świadomość problemów wewnętrznych instytucji. Wielu respondentów może łączyć swoje rozczarowanie z bieżącymi wydarzeniami, choć badanie nie precyzuje konkretnych przyczyn.

Dane z Narodowego Spisu Powszechnego

Potwierdzeniem tych tendencji są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku. Deklarowana przynależność do Kościoła katolickiego spadła dramatycznie – z 87,8 proc. w poprzedniej dekadzie do zaledwie 71,4 proc. To oznacza ubytek milionów wiernych.

Równocześnie wzrosła liczba osób bezwyznaniowych, osiągając 2,6 mln (6,9 proc. populacji). Jeszcze bardziej znacząca jest grupa odmawiająca odpowiedzi na pytanie o wyznanie – aż 7,8 mln osób (20,5 proc.), co stanowi wzrost o ponad 5 mln w porównaniu do wcześniejszych danych. Te statystyki sugerują, że Polacy coraz częściej dystansują się od tradycyjnych struktur religijnych, wybierając neutralność lub ateizm.

Przeczytaj również: