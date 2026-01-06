W nocy z poniedziałku na wtorek w jednym z warszawskich bloków doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Policjanci, wezwani przez zaniepokojonego sąsiada, musieli siłą wejść do mieszkania na ulicy Modzelewskiego, gdzie natknęli się na makabryczne odkrycie. Wewnątrz znaleźli ciało dziecka w wieku kilku miesięcy bez oznak życia oraz jego rodziców w stanie silnego upojenia alkoholowego.

Zgłoszenie o możliwej awanturze domowej dotarło do służb mundurowych w godzinach nocnych, co skłoniło funkcjonariuszy do natychmiastowej reakcji. Po przybyciu na miejsce policjanci próbowali nawiązać kontakt z mieszkańcami lokalu, jednak brak odpowiedzi i odmowa otwarcia drzwi zmusiły ich do podjęcia bardziej radykalnych kroków. Zdecydowano o wyważeniu wejścia, co pozwoliło na wejście do środka i ocenę sytuacji. Na miejscu szybko pojawił się prokurator, który nadzorował wstępne czynności śledcze, w tym oględziny mieszkania i zabezpieczenie dowodów.

Szczegóły zdarzenia

Po sforsowaniu drzwi policjanci odkryli w jednym z pomieszczeń zwłoki niemowlęcia, które nie wykazywało żadnych oznak życia. Dziecko miało zaledwie kilka miesięcy, a jego ciało poddano wstępnym badaniom na miejscu. Planowana jest pełna sekcja zwłok, która ma wyjaśnić przyczyny zgonu i ewentualne okoliczności zewnętrzne. W mieszkaniu przebywali również rodzice dziecka, oboje w stanie upojenia alkoholowego, co uniemożliwiło ich natychmiastowe przesłuchanie. Funkcjonariusze nie dokonali żadnych aresztowań na tym etapie, skupiając się na zebraniu materiału dowodowego.

Prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie skomentował sprawę, podkreślając, że na obecnym etapie śledztwa nie ma jednoznacznych wskazań na to, czy śmierć dziecka była wynikiem umyślnego działania czy też nieszczęśliwego wypadku. Zwrócił uwagę na fakt, że stan rodziców uniemożliwia przeprowadzenie z nimi rozmów, co opóźnia wyjaśnienie pełnego obrazu wydarzeń. Śledczy analizują wszelkie dostępne ślady, w tym warunki panujące w mieszkaniu i relacje świadków, by ustalić chronologię zdarzeń.

Źródło: Polsat News