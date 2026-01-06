Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Orszaku Trzech Króli w Warszawie. W sieci pojawiło się nagranie z udziałem głowy państwa.

Nawrocki udzielił krótkiego wywiadu dla telewizji wPolsce24. Rozmowa dotyczyła udziału prezydenta i jego małżonki w warszawskim Orszaku Trzech Króli. Głowa państwa podkreślał, że co roku uczestniczy w tym wydarzeniu, jednak teraz – ze względu na funkcję – jego udział ma szczególne znaczenie.

Prezydent przyznał także, że cieszy go kontakt z ludźmi i jest mu z tego powodu niezmiernie miło. – Będziemy z państwem każdego roku, bo to radosne, piękne święto – powiedział rozradowany prezydent w rozmowie z reporterką.

Po chwili dziennikarka zapytała go, jak ten czuje się wiedząc, że tysiące ludzi przyszło na wydarzenie nie tylko ze względu na Orszak, ale i możliwość spotkania z prezydentem. – Cieszę się, że pani redaktor o to pyta, bo w tym momencie zamierza pójść do ludzi – odpowiedział Karol Nawrocki, po czym – w towarzystwie ochroniarzy – ruszył w zgromadzony tłum.

i jak tu go nie lubic hahahaa

💪🏻🇵🇱 pic.twitter.com/qDSWn2tkoV — ₖₐᵣₘₑₗₒwy ₘₐᵣₖᵢz 🏴‍☠️ (@Borys61581538) January 6, 2026

Przeczytaj również: