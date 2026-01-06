Doradca Donalda Trumpa, Stephen Miller, w rozmowie ze stacją CNN usłyszał pytanie, czy USA użyją siły, aby zająć Grenlandię. Polityk nie odpowiedział wprost, ale zastanawiał się, „na jakiej podstawie Dania rości sobie prawo” do tego terytorium.

Miller stwierdził, że konieczność zajęcia Grenlandii stała się już oficjalnym stanowiskiem rządu USA. „Prezydent od wielu miesięcy jasno daje do zrozumienia, że Stany Zjednoczone powinny mieć Grenlandię jako element całego systemu bezpieczeństwa narodowego” – podkreślił.

„To jest oficjalne stanowisko rządu USA od początku obecnej administracji – a tak naprawdę sięga ono jeszcze czasów poprzedniej administracji Trumpa – że Grenlandia powinna należeć do Stanów Zjednoczonych. (…) To jest formalne stanowisko rządu USA” – podkreślił Miller.

W rozmowie padło pytanie, czy USA powinny użyć siły w celu przejęcia Grenlandii. Miller nie odpowiedział jednoznacznie, ale zaczął podważać prawo Danii do posiadania tego terytorium.

„Cóż, nie chodziłoby o działania militarne przeciwko samej Grenlandii. Grenlandia liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Prawdziwe pytanie brzmi: Na jakiej podstawie Dania rości sobie prawo do sprawowania kontroli nad Grenlandią? Jaki jest fundament ich roszczeń terytorialnych? Na jakiej podstawie Grenlandia ma być duńską kolonią?” – pytał retorycznie.

„Stany Zjednoczone są filarem NATO. Zabezpieczenie regionu Arktyki przez USA oznacza ochronę i obronę NATO oraz jego interesów. Z tego punktu widzenia Grenlandia – co wydaje się oczywiste – powinna być częścią Stanów Zjednoczonych. I właśnie taką rozmowę jako państwo będziemy prowadzić” – stwierdził Miller. „Stany Zjednoczone powinny posiadać Grenlandię jako część swojego terytorium. Nie ma żadnego powodu, by w ogóle rozważać to w kategoriach operacji wojskowej (…). Nikt nie będzie prowadził wojny militarnej ze Stanami Zjednoczonymi o przyszłość Grenlandii. To pytanie po prostu nie ma sensu” – dodał.

Źr. Interia