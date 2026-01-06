Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką wziął udział w barwnym Orszaku Trzech Króli, który w tym roku przeszedł ulicami Warszawy. W sieci dostępne jest nagranie, na którym widać, jak głowa państwa nagle zwraca się do ludzi idących w pochodzie.

Barwny korowód rozpoczął się od modlitwy „Anioł Pański” na Krakowskim Przedmieściu, a następnie uczestnicy, wśród których znalazł się prezydent, przemaszerowali Traktem Królewskim aż na Plac Zamkowy. W wydarzeniu uczestniczyły całe rodziny, dzieci w papierowych koronach oraz kolędnicy, a barwna procesja przyciągnęła rzesze wiernych i sympatyków tradycji.

Prezydent Nawrocki dołączył do uczestników orszaku w momencie, gdy korowód zbliżał się do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając znaczenie tego typu wydarzeń w budowaniu wspólnoty i podtrzymywaniu polskich tradycji religijnych i kulturalnych.

W sieci dostępne jest nagranie, na którym widać głowę państwa trzymającego na rękach małe dziecko. W pewnym momencie prezydent zwraca się do ludzi mówiąc: „Pięknie, że jesteście!”.

„Pięknie, że jesteście!” Pozdrowienia z Orszaku Trzech Króli w Warszawie 🇵🇱 pic.twitter.com/eB8jFUqs31 — #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) January 6, 2026

Całe wydarzenie przebiegło w spokojnej i radosnej atmosferze, a obecność prezydenta wśród uczestników była szeroko komentowana w mediach jako gest bliskości z obywatelami i podkreślenie znaczenia wspólnego przeżywania świąt oraz tradycji. Orszak Trzech Króli po raz kolejny stał się nie tylko religijnym, ale i społecznym wydarzeniem, łączącym mieszkańców stolicy niezależnie od wieku i poglądów.

