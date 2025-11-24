Wczesnym rankiem w województwie łódzkim doszło do dramatycznego zdarzenia drogowego, które pochłonęło życie czterech osób. Wypadek na trasie S8 pod Wieruszowem wstrząsnął regionem, powodując poważne utrudnienia w ruchu i mobilizując służby ratunkowe.

Do wypadku doszło w poniedziałek, 24 listopada 2025 roku, około godziny 6:30 na odcinku S8 w kierunku Wrocławia, w miejscowości Chojny niedaleko Wieruszowa. Według wstępnych ustaleń, incydent rozpoczął się od pożaru jednej z ciężarówek, co spowodowało utworzenie się korka na prawym pasie ruchu. W tym momencie kierowca pojazdu typu bus, z nieustalonych jeszcze przyczyn, uderzył w stojące pojazdy, w tym dwie ciężarówki i inny samochód dostawczy.

Siła uderzenia była na tyle duża, że bus uległ poważnym zniszczeniom. Na miejscu natychmiast interweniowały służby: dwa zespoły ratownictwa medycznego, trzy zastępy straży pożarnej oraz ochotnicy. Do akcji włączono również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co pozwoliło na szybki transport poszkodowanego.

W wyniku kolizji śmierć poniosły cztery osoby podróżujące busem – kierowca oraz pasażerowie. Mimo intensywnej akcji reanimacyjnej prowadzonej przez ratowników, nie udało się uratować ich życia. Jedna osoba została ranna i przetransportowana do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc medyczną. Tożsamość ofiar nie została jeszcze publicznie ujawniona, a rodziny zostały powiadomione o tragedii.

Źródło: Polsat News