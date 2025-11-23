W Koszalinie doszło do niecodziennego zdarzenia na torach kolejowych, które wzbudziło czujność maszynisty. Podejrzany obiekt, zauważony w niedzielę po południu, został szybko zabezpieczony przez policję.

Do zdarzenia doszło około godziny 13:30 na wysokości ulicy Kwiatkowskiego, w rejonie stacji Politechnika. Maszynista pociągu, poruszając się po torach, dostrzegł leżący przy nich przedmiot o pomarańczowym kolorze. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, natychmiast powiadomił służby za pośrednictwem numeru alarmowego. Taka reakcja jest kluczowa w obliczu rosnącej liczby incydentów na infrastrukturze kolejowej w Polsce.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie błyskawicznie przybyli na miejsce i zabezpieczyli teren, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Po wstępnych oględzinach ustalono, że obiekt to przewód światłowodowy, który był przygotowany do montażu w ramach prac infrastrukturalnych. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego ani ruchu kolejowego.

Reakcja służb i brak zakłóceń w ruchu pociągów

Jak poinformowała asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji, interwencja nie wpłynęła na harmonogram kursowania pociągów. – Ruch odbywał się normalnie, bez jakichkolwiek opóźnień – podkreśliła funkcjonariuszka. To ważne, biorąc pod uwagę, że podobne zgłoszenia mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w transporcie.

Służby przypominają, że w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, takich jak podejrzane przedmioty na torach, kluczowe jest szybkie działanie. W tym przypadku zgłoszenie maszynisty pozwoliło na sprawną weryfikację i uniknięcie niepotrzebnego alarmu.

Źródło: Polsat News