Prezydent Karol Nawrocki przybył do Zakopanego, by wspierać polskich skoczków podczas konkursu. Pod skocznią przywitał go Adam Małysz – legenda polskich skoków.

Podczas zawodów swój ostatni skok w karierze oddam Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski mówił później o ogromnej wdzięczności wobec kibiców, którzy tłumnie przyszli pożegnać go w Zakopanem. Chwila była niezwykle wzruszająca, a fani zgromadzeni wokół skoczni dla wyraz swojego szacunku wobec Kamila Stocha.

Na trybunach pojawił się również prezydent RP Karol Nawrocki, który — jak podaje portal — specjalnie przyjechał zobaczyć występ Stocha. Po zakończeniu zawodów prezydent przedostał się przez tłum, by uścisnąć mu dłoń i złożyć osobiste podziękowania. Wcześniej przygotowany dla Stocha plakat nie został, jak podaje sport.pl, jednak wręczony przed kamerami.

Do sieci trafiło również nagranie, na którym widać moment przyjazdu prezydenta pod Wielką Krokiew. Na miejscu na głowę państwa czekał już Adam Małysz, który przywitał się z Nawrockim podając mu rękę.

Obecność Karola Nawrockiego na Wielkiej Krokwi miała wyraźnie oficjalny i symboliczny wymiar. Prezydent pojawił się w Zakopanem, by uhonorować wydarzenie i samą dyscyplinę, która od lat pozostaje jednym z najważniejszych sportów zimowych w Polsce. Jego udział w konkursie został zauważony zarówno przez organizatorów, jak i kibiców, a sam Nawrocki włączył się w końcową część ceremonii, co podkreśliło rangę weekendu ze skokami w Zakopanem.

