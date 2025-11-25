Lider Konfederacji Krzysztof Bosak w ostrym tonie podsumował ostatnie działania i wypowiedzi Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Wicemarszałek Sejmu uważa, że polska dyplomacja nie ma obecnie żadnej koncepcji prowadzenia negocjacji pokojowy ws. wojny na Ukrainie.

Bosak na antenie Radia ZET krytykował polską dyplomację. „Można zawrzeć różnego rodzaju uzgodnienia bez udziału Polski. Zdają sobie z tego sprawę: Amerykanie, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy. Polakom kolejne rządy tego nie powiedziały, tworząc miraż naszego wpływu na biegu spraw” – mówił.

Poseł krytycznie ocenił brak Polski na szczycie w Genewie. „Na pewno jest to niekorzystne z punktu widzenia prestiżu państwa polskiego” – ocenił. „Jeśli można było doprosić tam Włochów, to spokojnie można byłoby doprosić i Polskę. Polskę można by doprosić na każde istotne spotkanie, ze względu na nasze położenie i szczególną rolę, jeśli chodzi o transport pomocy” – podkreślił.

Oberwało się Tuskowi. „Jeśli chodzi o propozycje pokojowe – wykręcić numer można, ale trzeba mieć koncepcję, co powiedzieć” – zaznacza Bosak. „Ja bym chętnie usłyszał od premiera Tuska, co on uważa, że należałoby powiedzieć. Bo ja słuchając premiera, czy ministra Sikorskiego na ostatnim posiedzeniu w Sejmie, to poznałem jego stanowisko na temat eurofederalizmu, na temat jakichś starych historycznych wypowiedzi o integracji europejskiej. Natomiast o interesach państwa polskiego w obecnej sytuacji nie usłyszałem właściwie prawie nic” – stwierdził.

„Może skoro premier zabiera głos w tej sprawie, to byłby uprzejmy też powiedzieć, jakie są polskie postulaty?” – powiedział Bosak.

