Premier Donald Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zadeklarował w rozmowie z nim gotowość do wzmocnienia relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, a jeśli prezydent podejmie takie działania, szef rządu zamierza go w tym wesprzeć.

Tusk przebywał w poniedziałek w Luandzie, gdzie uczestniczył w szczycie UE–Unia Afrykańska. Na marginesie wydarzenia odbyło się specjalne spotkanie przywódców państw i rządów Unii dotyczące amerykańskiej propozycji zakończenia wojny w Ukrainie.

Jak relacjonował premier, „wiele tygodni temu prezydent Nawrocki w rozmowie ze mną powiedział, że jest gotów – ponieważ ma świetne relacje z prezydentem Trumpem, tak uważa przynajmniej – zadbać o ten fragment naszych relacji międzynarodowych, twierdząc, że na pewno ma lepsze relacje niż ja”. Tusk dodał, że nie wyklucza takiego scenariusza, choć podkreślił: „Nie jestem entuzjastą wszystkich słów ani czynów, ani decyzji prezydenta Trumpa. Nigdy tego nie ukrywałem”.

Premier zaznaczył jednocześnie, że liczy na to, iż prezydent Nawrocki włączy się aktywnie w ten obszar polityki zagranicznej. – Jeśli jest w stanie coś załatwić, niech się nie krępuje. Ja naprawdę będę z pełnym przekonaniem wspierał jego działania, jeśli się na jakiekolwiek zdecyduje – zadeklarował Tusk.

Prezydent i premier rozmawiali w Pałacu Prezydenckim 14 sierpnia, podczas ich pierwszego spotkania od czasu objęcia przez Nawrockiego urzędu prezydenta.

