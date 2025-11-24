Po wizycie Karola Nawrockiego w Czechach tamtejsze media oceniają polskiego prezydenta. Na łamach portalu czeskiego radia pojawił się obszerny artykuł na temat głowy państwa.

Czesi piszą, że Karol Nawrocki wykazuje podobieństwo do Petra Pavla, czyli tamtejszej głowy państwa. Co ciekawe, wobec polskiego prezydenta użyto wymownego określenia. Nazwano go bowiem „prezydentem opozycji” i podkreślono, że niebawem to samo czeka jego czeskiego odpowiednika.

Autor artykułu w serwisie internetowym czeskiego radia wskazuje również, że Karol Nawrocki „nie opowiada się za większą przyjaźnią z Ukraińcami i Ukrainą” i dodaje, że istotne znaczenie ma tutaj kwestia rzezi wołyńskiej, czyli jednego z najbardziej traumatycznych doświadczeń narodu polskiego.

– W tym sensie, gdyby Nawrocki był zainteresowany, Pavel mógłby poinformować swojego polskiego gościa o leczniczym wpływie pewnego zdania zawartego w deklaracji czesko-niemieckiej z połowy lat 90. Mówi ona, że Niemcy i Czesi nie będą obciążać swoich przyszłych relacji sprawami z przeszłości. Bo właśnie tego potrzebują stosunki polsko-ukraińskie, zwłaszcza w dzisiejszych napiętych czasach – czytamy.

Z kolei medium o nazwie „Seznam Zpravy” ocenia, iż Nawrocki to przeciwieństwo czeskiego prezydenta. Jako przykład podano kwestię poglądów dotyczących Ukrainy oraz szeroko rozumianej Unii Europejskiej. – Podczas gdy prezydent Czech objął urząd z hasłami władzy opartymi na spokojnej i przewidywalnej, prozachodniej racjonalności, prezydent Polski wygłosił bardziej ostre i emocjonalne przemówienie. Jego polityka opiera się na motywach zagrożenia suwerenności, tożsamości narodowej i konfliktów kulturowych – napisano na portalu.

Jeśli zaś chodzi o kwestię Unii Europejskiej wskazano, że czeski prezydent mówi o niej jako o „naturalnej ramie bezpieczeństwa i dobrobytu”, z kolei Nawrocki uważa, że Unia jest przestrzenią, w której „należy strzec polskiej suwerenności i gdzie czyhają pułapki na polską konserwatywną tożsamość”.

Przeczytaj również: