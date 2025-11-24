Sławomir Mentzen w mocnych słowach skomentował ostatni skandal dotyczący wpisu Yad Vashem w mediach społecznościowych. Lider Konfederacji uderzył w politykę Izraela i w postawę szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego.

Mentzen opublikował nagranie w mediach społecznościowych, na którym krytycznie odniósł się do sprawy. „Żydowski instytut Jad Waszem opublikował tweeta, w którym napisał, że »Polska była pierwszym krajem na świecie, gdzie zmuszono Żydów do noszenia takich opasek z Gwiazdą Dawida«” – mówi.

„I wiecie czego nie napisali? Że Polska wtedy była okupowana przez Niemcy, a Hans Frank, który wydał taki rozkaz, był Niemcem, a nie Polakiem” – podkreślił. Mentzen stwierdził, że „niestety, Izrael od dawna prowadzi antypolską politykę historyczną i polski rząd nic z tym nie robi”.

„Wiecie, jak zareagował Radosław Sikorski, nasz minister spraw zagranicznych, na tego tweeta? Po paru godzinach napisał prośbę, żeby być może dodali informację, że to była okupowana przez Niemców Polska” – powiedział Mentzen. „Nie wyraził oburzenia, nie wyraził protestu, nie domagał się sprostowań ani przeprosin, tylko poprosił o to, żeby zmienili treść tego tweeta, czego oczywiście w Jad Waszem nie zrobili. Napisali tylko kolejnego tweeta, doprecyzowującego tą poprzednią informację” – dodał.

„Mamy w Polsce żydowski Instytut Historyczny, na które wydaliśmy – na samo założenie – ponad 180 mln zł, gdzie zarówno państwo Polska, jak i Warszawa, miliony złotych przylewają na funkcjonowanie tego instytutu, który wpisuje się w antypolską politykę historyczną Izraela. Dlaczego my to dalej finansujemy? Dlaczego finansujemy antypolską politykę historyczną Izraela?” – irytuje się Mentzen.

Izrael od dawna prowadzi antypolską politykę historyczną! pic.twitter.com/13sgOzF0LB — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 24, 2025

Przeczytaj również:

Źr. X; dorzeczy.pl