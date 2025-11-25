Delegacje Ukrainy i USA osiągnęły porozumienie w sprawie warunków potencjalnego pokoju, a Kijów liczy, że jeszcze w listopadzie dojdzie do spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Taką informację przekazał sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Rustem Umierow.

– Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także niezmienne wysiłki prezydenta Trumpa, ukierunkowane na zakończenie wojny. Nasze delegacje osiągnęły wspólne zrozumienie co do kluczowych warunków porozumienia omawianych w Genewie. Teraz liczymy na wsparcie naszych europejskich partnerów w kolejnych krokach – napisał Umierow w serwisie „X”.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa podkreślił, że kolejnym krokiem ma być wizyta prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. – Oczekujemy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w USA w najbliższym możliwym terminie w listopadzie, aby sfinalizować ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Trumpem — dodał polityk.

Spotkania w Genewie, według strony ukraińskiej, miały charakter konstruktywny i są kolejnym krokiem w kierunku ewentualnego zakończenia wojny na Ukrainie przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i europejskich partnerów.

Choć strona ukraińska podkreśla konstruktywny charakter rozmów i postęp w negocjacjach, wcześniej pojawiały się głosy, że amerykańsko-ukraińskie porozumienie może faworyzować Rosję, np. poprzez ustępstwa w kwestii terytoriów czy ograniczenia ukraińskiej armii. Dlatego kluczowe dla Kijowa będzie, aby spotkanie prezydenta Zełenskiego z Donaldem Trumpem pozwoliło doprecyzować warunki i zapewnić równowagę interesów, zanim dokument zostanie sfinalizowany. Jednocześnie widać, że Ukraina liczy na aktywne wsparcie partnerów europejskich, by uniknąć jednostronnych kompromisów.

