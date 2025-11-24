Wizyta Karola Nawrockiego w Czechach jest szeroko komentowano. Popularność budzi także nagranie, na którym widać przywitanie głów państwa.

Na kolportowanym w sieci wideo widać moment, w którym Nawrocki wraz z małżonką wysiada ze swojej limuzyny. Na miejscu czeka już jego czeski odpowiednik – Petr Pavel razem ze swoją drugą połówką. Nawrocki nie podchodzi do nich z pustymi rękami.

Polski prezydent trzymał w rękach pokaźny bukiet kwiatów, który wręczył żonie czeskiego prezydenta – Petra Pavla. Komentatorzy zwracają też uwagę na szeroki i „zawadiacki” uśmiech Karola Nawrockiego. Co ciekawe, Petr Pavel również przygotował kwiaty dla Marty Nawrockiej, jednak bukiet głowy polskiego państwa był zdecydowanie pokaźniejszy.

– Dzień, w którym Prezydent Czech Petr Pavel musiał uznać wyższosć sigmy Prezydenta Karola Nawrockiego. Nawrocki wychodzący z zawadiackim uśmiechem z limuzyny z bukietem kwiatów to viral totalny. Nawet sam bukiet polska Para Prezydencka przygotowała piękniejszy i bujniejszy – napisał internauta Max Hubner, który zamieścił wideo na swoim profilu w serwisie „X”.

– Klasa. Przygotowanie. Kwiaty w górze, szacunek do kobiety. Tak jak powinno być. Piękna tradycja. Prezydent Czech zgubił moment. To takie drobiazgi czynią różnicę – napisała jedna z internautek pod nagraniem.

