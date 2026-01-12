Były minister sprawiedliwości i poseł Zbigniew Ziobro potwierdził, że uzyskał status azylu politycznego na Węgrzech. Decyzja ta wynika z obaw przed politycznymi represjami w Polsce, które zdaniem polityka naruszają międzynarodowe standardy praw człowieka. W oficjalnym oświadczeniu Ziobro podkreśla swoją determinację do kontynuowania walki z „bezprawiem” i „dyktaturą” pod rządami premiera Donalda Tuska.

Informację o udzieleniu ochrony międzynarodowej Ziobrze przekazał jego pełnomocnik, mecenas Bartosz Lewandowski. W komunikacie opublikowanym na platformie społecznościowej X adwokat wyjaśnił, że azyl polityczny został przyznany w związku z łamaniem praw i wolności gwarantowanych przez prawo międzynarodowe na terenie Polski. Decyzja opiera się na węgierskiej ustawie o azylu z 2007 roku, co umożliwia Ziobrze tymczasowe schronienie poza granicami ojczyzny. Ta wiadomość szybko obiegła media, wywołując dyskusje na temat stanu demokracji w Polsce. Ziobro, znany z twardej postawy antykorupcyjnej podczas swojej kadencji jako Prokurator Generalny, stał się symbolem opozycji wobec obecnej władzy.

Oświadczenie Ziobry. Walka z zemstą Polityczną

W własnym oświadczeniu Zbigniew Ziobro szczegółowo uzasadnił swoją decyzję. Polityk oskarża rząd Donalda Tuska o osobistą vendettę, wynikającą z wcześniejszych śledztw dotyczących korupcji i nadużyć w kręgu obecnej ekipy rządzącej. – Decyduję się na opór wobec rosnącej dyktatury, kierując się zasadami, które zawsze były mi bliskie – parafrazując słowa Ziobry, podkreśla on, że stał się celem ataków z powodu alokacji środków z Ministerstwa Sprawiedliwości również na organizacje konserwatywne i chrześcijańskie, co przerwało monopol środowisk liberalnych.

Ziobro odwołuje się do orzeczeń sądowych, w tym decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który określił ingerencje władzy w niezawisłość sędziowską jako „nikczemne” i niezgodne ze standardami państwa prawa. Polityk porównuje obecną sytuację w Polsce do „kryptodyktatury”, cytując zapowiedzi premiera o „Norymberdze” dla opozycji oraz groźby ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dotyczące „zaufanych sędziów” i represji wobec oponentów.

Krytyka systemu wymiaru sprawiedliwości

W dalszej części oświadczenia Ziobro wylicza przykłady, które jego zdaniem świadczą o erozji praworządności: likwidacja losowego przydziału spraw sędziom, pozbawienie funkcji Prokuratora Krajowego bez podstaw prawnych oraz ignorowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. – Te metody przypominają czasy stalinizmu i mogą dotknąć każdego obywatela – argumentuje polityk, ostrzegając przed podporządkowaniem prokuratury interesom partyjnym.

Ziobro deklaruje, że pozostanie na Węgrzech do czasu przywrócenia pełnych gwarancji demokracji w Polsce. – Zamiast milczeć w obliczu kłamstw, wolę aktywnie walczyć z bezprawiem – tłumaczy, widząc w tym swój obowiązek publiczny.

Źródło: Polsat News