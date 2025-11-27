Rosja podjęła kroki odwetowe po niedanej decyzji Radosława Sikorskiego w sprawie zamknięcia rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Teraz Rosjanie zamykają polski konsulat w Irkucku.

W czwartek rano rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało publicznie, że Rosja zamknie polski konsulat w Irkucku. Dodano, że są to „środki odwetowe” po działaniach strony polskiej. Przypomnijmy, że wcześniejsza decyzja polskiej dyplomacji była z kolei reakcją na sabotaż na torach w województwie lubelskim.

„Ambasador Polski w Rosji otrzymał notatkę w sprawie zamknięcia Konsulatu Generalnego w Irkucku” – poinformowała rosyjska dyplomacja. Zamknięcie polskiej placówki dyplomatycznej nastąpi z dniem 30 grudnia.

Rosja uznała decyzję Polski o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku za czyn „otwarcie wrogi” i „nieuzasadniony”. „Strona rosyjska ponownie przypomina tym, którzy ze względu na chwilową sytuację polityczną dążą do nieprzyjaznych ataków na nasz kraj: Federacja Rosyjska nie pozostawi takich działań bez odpowiedniej, bolesnej reakcji” – poinformowało rosyjskie MSZ.

Wcześniej, 19 listopada analogiczną decyzję podjął Radosław Sikorski. „Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co będzie w ciągu następnych godzin zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą” – mówił wówczas szef polskiego MSZ.

Źr. Polsat News