Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował nagły komunikat. Zapowiedział spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Jednak, aby do niego doszło musi spełnić się jeden warunek.

„Mam nadzieję, że wkrótce spotkam się z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem, ale tylko wtedy, gdy porozumienie kończące tę wojnę będzie ostateczne lub w końcowej fazie” – przekazał przywódca USA Donald Trump we wtorkowym oświadczeniu.

Dodał, że wysłał swoich wysłanników do obu stron konfliktu. „W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego, poleciłem mojemu Specjalnemu Wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi spotkanie z prezydentem Putinem w Moskwie. Jednocześnie minister sił lądowych Dan Driscoll spotka się z Ukraińcami” – powiedział Trump.

„Mamy nadzieję, że pokój zostanie zaprowadzony najszybciej, jak to możliwe” – zakończył swój wpis Trump.

Wcześniej media informowały, że stronom udało się dojść do porozumienia w wielu kwestiach, które negocjowano. Z informacji przekazanych do mediów wynika jednak, że wciąż nie osiągnięto konsensusu w kwestii terytoriów.

Źr. Polsat News