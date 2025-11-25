Kreml pozytywnie ocenił propozycję Donalda Trumpa dotyczącą zakończenia wojny w Ukrainie i uznał ją za możliwą podstawę do dalszych rozmów.

Jak przekazał rzecznik rosyjskiego rządu Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reuters, Moskwa deklaruje gotowość do poszukiwania polityczno-dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

Pieskow stwierdził, że projekt przygotowany przez prezydenta USA „może stać się dobrą podstawą do dalszych rozmów”, dodając, że również Władimir Putin ocenił tę propozycję pozytywnie. Dodał również, że Rosja pozostaje otwarta na proces negocjacyjny.

Rzecznik Kremla przypomniał, że wcześniejsze negocjacje w Stambule zostały wstrzymane przez stronę ukraińską. Jak zaznaczył, od tamtej pory sytuacja polityczna się zmieniła, a obecne rozmowy toczą się przede wszystkim między delegacjami USA i Ukrainy.

Pieskow zwrócił także uwagę, że w kwestiach dotyczących przyszłego systemu bezpieczeństwa niezbędne będzie uwzględnienie głosu państw europejskich. Jego zdaniem udział europejskich partnerów okaże się konieczny na dalszym etapie negocjacji, aby zbudować trwałe mechanizmy bezpieczeństwa.

Przeczytaj również: