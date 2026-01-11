Według „New York Timesa” Donald Trump otrzymał ostatnio nowe scenariusze ewentualnych uderzeń na Iran, obejmujące nie tylko cele wojskowe, ale też część obiektów cywilnych powiązanych z aparatem bezpieczeństwa.

Tłem są trwające od dwóch tygodni masowe protesty w Iranie, największe od lat. Demonstracje zaczęły się po gwałtownym spadku wartości waluty i wysokiej inflacji, a w krótkim czasie objęły większość kraju. Władze odpowiedziały siłą, blokując m.in. internet i doprowadzając – według nieoficjalnych szacunków – do ponad 200 ofiar.

W ostatnich dniach Trump wielokrotnie groził interwencją i ostrzegał Teheran przed brutalnym tłumieniem protestów. Zapewniał też, że USA są „gotowe do pomocy”. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że prezydent rozważa realny atak, choć decyzja jeszcze nie zapadła.

Jak informuje „Wall Street Journal”, w administracji toczyły się również rozmowy o bardziej ograniczonym, ale szeroko zakrojonym ataku powietrznym na cele militarne. Nie osiągnięto jednak zgody co do konkretnego planu, a amerykańskie wojsko nie rozpoczęło przygotowań operacyjnych.

Źródła wojskowe i dyplomatyczne określają te dyskusje jako standardowe planowanie i podkreślają, że na razie nie ma dowodów, by atak na Iran był nieuchronny.

